Мурыгин о переходе в «Нефтехимик»: «Посоветовался с супругой. Она сказала: «В добрый путь, иди работай»

высказался касательно перехода в .

– Недавно ваш коллега по цеху Александр Судницин в интервью вспомнил и тепло отозвался о вас. В связи с этим хотелось бы спросить, насколько важны взаимоотношения вратарей внутри команды и как они влияют на общие результаты?

– С моей точки зрения, вратари – это отдельная часть команды со своими, скажем так, тараканами в голове, особенностями. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что чем дружнее вратарский коллектив, тем проще играть и добиваться успеха.

С Александром Суднициным я хорошо знаком. Вместе в Ярославле два года играли. Саню считаю трудягой на льду, отличным человеком и в плане житейском, и хоккейном. Мы с ним часто созваниваемся, переписываемся. Так что рад оказаться с ним в одной команде, играть вместе. Я думаю, у «Нефтехимика» будут хорошие показатели.

– В вашем переходе в «Нефтехимик» сказался ли фактор вашей совместной работы с Суднициным?

– Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако надеюсь и предполагаю, что в выборе моей персоны это обстоятельство тоже сыграло свою роль. Мы, вратари, обязаны зацементировать последний рубеж. А это, как уже отметил, сможем обеспечить работая сообща, подбадривая друг друга.

Как происходил переход? Мне позвонил агент и сказал, что есть вариант продолжения карьеры в «Нефтехимике». Посоветовался с супругой, которая поддержала мое решение и сказала: «В добрый путь, иди работай», – сказал вратарь, смеясь.