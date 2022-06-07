Оклад Мурыгина в «Нефтехимике» – 13 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги Нефтехимик Алексей Мурыгин КХЛ деньги Хоккей

Стали известны детали соглашения вратаря Алексея Мурыгина с «Нефтехимиком».

Стороны подписали контракт на один год. По данным Metaratings, окладная часть составит 13 млн рублей за сезон.

В минувшем сезоне 35-летний голкипер выступал за «Торпедо».

Он провел 7 матчей, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

Напомним, в 2019 году стало известно, что у Мурыгина выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Он не играл с 2019 по 2021 год. Голкиперу удалось победить рак.

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