Оклад Мурыгина в «Нефтехимике» – 13 млн рублей за сезон (Metaratings)

Стали известны детали соглашения вратаря с .

Стороны подписали контракт на один год. По данным Metaratings, окладная часть составит 13 млн рублей за сезон.

В минувшем сезоне 35-летний голкипер выступал за «Торпедо».

Он провел 7 матчей, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

Напомним, в 2019 году стало известно, что у Мурыгина выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Он не играл с 2019 по 2021 год. Голкиперу удалось победить рак.