ФХР не шлет в Минобороны списки для защиты игроков сборной России от службы в армии («Матч ТВ»)

ФХР не шлет в Минобороны списки для защиты игроков сборной России от службы в армии.

Вопрос о наличии таких списков возник на фоне ситуации с вратарем .

В пятницу появилась информация о его задержании в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Исчерпывающий перечень оснований освобождения от призыва на военную службу и оснований для отсрочки прохождения воинской службы указан в законе. Ни о каких «директивах» в законе речи нет.

Не понимаем, откуда эту информацию взяла Светлана Журова. Но, возможно, так «решали» вопрос в конькобежном спорте. А вот в хоккее так не делают, – приводит сообщение источника, близкого к федерации.

Депутат Журова о Федотове: «Тех, кто выступает за сборную России, можно не забирать в армию. ФХР должна была подать специальную бумагу в Минобороны»

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???