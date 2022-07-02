«Ванкувер» продлил Босера на 3 года с кэпхитом 6,65 млн долларов

продлил форварда на 3 года с кэпхитом 6,65 млн долларов.

После его завершения 25-летний американец может стать неограниченно свободным агентом.

Сообщается, что с 1 июля 2024 года игрок составит список из 10 команд, куда не может быть обменян.

По прошлому 3-летнему контракту средняя зарплата Босера составляла 5,875 млн долларов.

В 71 матче минувшего регулярного чемпионата он набрал 46 (23+23) очков. Всего в лиге у 23-го номера драфта НХЛ-2015 324 матча и 256 (121+135) очков.

В Кубке Стэнли – 17 игр и 11 (4+7) баллов.