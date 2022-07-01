Георгиев попросил обмен из «Рейнджерс»

Теги возможные переходы Рейнджерс НХЛ Александр Георгиев Жюльен Готье Хоккей

Российский вратарь попросил «Рейнджерс» об обмене.

26-летний вратарь Александр Георгиев выразил желание покинуть команду, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Также обмен запросил еще один хоккеист клуба из Нью-Йорка – 24-летний нападающий Жюльен Готье.

Оба хоккеиста сейчас находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Георгиев провел 33 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф россиянин провел две игры.

Готье записал на свой счет 7 (3+4) баллов в 49 играх. В плей-офф не сыграл ни одного матча.

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