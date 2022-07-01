Георгиев попросил обмен из «Рейнджерс»

Российский вратарь попросил «Рейнджерс» об обмене.
26-летний вратарь Александр Георгиев выразил желание покинуть команду, сообщает журналист Артур Стэйпл.
Также обмен запросил еще один хоккеист клуба из Нью-Йорка – 24-летний нападающий Жюльен Готье.
Оба хоккеиста сейчас находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
Георгиев провел 33 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф россиянин провел две игры.
Готье записал на свой счет 7 (3+4) баллов в 49 играх. В плей-офф не сыграл ни одного матча.