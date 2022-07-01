Плющев об «Ак Барсе»: «Звездные игроки – еще не звездная команда. Работы у Знарка будет непочатый край, посмотрим, насколько он справится»

высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».

Сегодня казанский клуб официально объявил о подписании контракта с тренером на один год.

Ранее состав команды пополнили форвард Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов.

«Звездные игроки – еще не звездная команда, из сильных игроков нужно сделать коллектив, которому предстоит решать серьезные задачи. Не осмелился бы говорить, что «Ак Барс» стал основным претендентом на Кубок Гагарина, потому что проблем будет еще достаточно.

Для того, чтобы психологически сплотить команду, нужны и время, и мотивация игроков. Думаю, работы у Знарка будет непочатый край, посмотрим, насколько он с этим справится.

У каждого тренера свое видение игры, своя харизма. Какой бы тренер ни пришел, команда будет выглядеть иначе. Команды Квартальнова практически всегда играли в одном ключе, у Знарка другое видение», – сказал бывший главный тренер сборной России и .

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»