Крикунов о Дацюке: «Из хоккея Паша не уходит! Он уже, как бы это сказать, курирует команду в Свердловской области»

Владимир Крикунов прокомментировал намерение Павла Дацюка завершить карьеру.
– Мне еще перед прошлым сезоном стало ясно, что Дацюк закончит.
Время берет свое, да и карьера у Паши получилась классная, он ведь выиграл всё что можно: чемпионат мира, Олимпиаду, взял и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.
– Все равно жаль, что на профессиональном уровне мы Павла больше не увидим.
– Конечно, талант у него уникальный. Тут и работа руками, и голова, чувство дистанции – просто колоссальное.
Даже не знаю, кого из современных центрфорвардов с ним рядом можно поставить. Но пришло время переходить на другую работу.
– Может Дацюк стать тренером?
– Тяжелый вопрос. Паша молодым всегда помогал, в совете не отказывал. Но работа тренера – это все же другое. Ну и потом он сам говорил, что хочет с семьей больше дома быть. А с тренерской работой разве дома побудешь?
Но из хоккея Паша не уходит! Он уже, как бы это сказать, курирует команду в Свердловской области.
Говорит: посмотрел в последние годы, когда играл, ребята из молодежного хоккея переходят в ВХЛ и не прибавляют там совсем, не растут.
Хочу попробовать сделать так, чтобы они приходили в КХЛ уже готовыми игроками. Хорошее и нужное дело затеял, пусть пробует, – сказал бывший главный тренер сборной России.