Крикунов о Дацюке: «Из хоккея Паша не уходит! Он уже, как бы это сказать, курирует команду в Свердловской области»

прокомментировал намерение Павла Дацюка завершить карьеру.

– Мне еще перед прошлым сезоном стало ясно, что Дацюк закончит.

Время берет свое, да и карьера у Паши получилась классная, он ведь выиграл всё что можно: чемпионат мира, Олимпиаду, взял и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

– Все равно жаль, что на профессиональном уровне мы Павла больше не увидим.

– Конечно, талант у него уникальный. Тут и работа руками, и голова, чувство дистанции – просто колоссальное.

Даже не знаю, кого из современных центрфорвардов с ним рядом можно поставить. Но пришло время переходить на другую работу.

– Может Дацюк стать тренером?

– Тяжелый вопрос. Паша молодым всегда помогал, в совете не отказывал. Но работа тренера – это все же другое. Ну и потом он сам говорил, что хочет с семьей больше дома быть. А с тренерской работой разве дома побудешь?

Но из хоккея Паша не уходит! Он уже, как бы это сказать, курирует команду в Свердловской области.

Говорит: посмотрел в последние годы, когда играл, ребята из молодежного хоккея переходят в ВХЛ и не прибавляют там совсем, не растут.

Хочу попробовать сделать так, чтобы они приходили в уже готовыми игроками. Хорошее и нужное дело затеял, пусть пробует, – сказал бывший главный тренер сборной России.