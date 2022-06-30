Команда Толчинского, Голдобина, Каменева и Никишина выиграла турнир «3 на 3» в Мытищах и получила 3 млн рублей

Команда «Феникс» стала победителем турнира «3 на 3» под эгидой КХЛ.
В составе команды выступали такие хоккеисты, как Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Александр Никишин и Владислав Каменев,
В финале «Феникс» одержал победу над «Орионом» в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.
Помимо Никишина, Толчинского и Голдобина, за «Феникс» выступали Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Кирилл Самсонов, Матвей Гуськов и Вадим Перескоков.
Победитель турнира получил денежный приз в размере трех миллионов рублей.