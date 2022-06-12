Орлов об отстранении России от ЧМ по хоккею 2022: «Надеюсь, все это поменяется в лучшую сторону для нашей страны»

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Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение России от чемпионата мира по хоккею-2022.

Из-за решения ИИХФ российская национальная сборная пропустила майский турнир в Финляндии, а также не сыграет на следующем чемпионате мира – в 2023 году.

– Вы всегда с удовольствием приезжаете на чемпионат мира. Как отреагировали, что в этом году остались без турнира?

– Конечно, все расстроены. Тем более когда вылетаешь из плей-офф и есть возможность закончить сезон на хорошей ноте.

К сожалению, теперь этого нет. Надеюсь, все это поменяется в лучшую сторону для нашей страны, – сказал защитник «Вашингтона».

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