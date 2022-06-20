Журавлев об отъезде молодежи в НХЛ: «Это лучшая лига мира, все туда стремятся. Мечтаешь добиться большего, выйти на новый уровень»

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Даниил Журавлев объяснил причины отъезда молодых хоккеистов в НХЛ.

В мае защитник подписал контракт с «Колорадо».

– Есть мнение, что в российских командах часто не доверяют местным и молодым. Согласны с этим?

– Я бы так не сказал. В Нижнем Новгороде, наоборот, им легче. Думаю, сейчас везде в приоритете как раз доверять воспитанникам. Если ты в порядке, то тебе никто не будет закрывать дорогу.

– Чьим воспитанником вы себя считаете?

– Казанской школы, потому что здесь выпустился и зашел в большой хоккей.

– Что было самым памятным в школе «Ак Барса»?

– Сильная школа, тренерский состав и игроки, приятные люди. Конечно, запомнились победы, их было немало.

– Хорошо помните чемпионство среди юношей 2015 года?

– Для меня тот сезон выдался очень хорошим. Собралась классная команда с отличным тренерским штабом. Все были друг за друга.

– Лидеры того состава – Свечников, Мифтахов, Хованов – сейчас в Северной Америке. Вы тоже покидаете Казань. Почему уезжает молодежь?

– Здесь все очевидно: ты не хочешь стоять на месте, и это касается любой работы.

Ты мечтаешь добиться большего, выйти на новый уровень. НХЛ – это лучшая лига мира, поэтому все туда стремятся, – сказал Журавлев.

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