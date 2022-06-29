Куляш о карьере тренера: «Пришло время передавать опыт и мастерство молодому поколению»

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Денис Куляш высказался о своем назначении главным тренером «Юнисон-Москвы».

«Моя карьера игрока завершена. Но грусти нет, это все равно должно было произойти. Когда поступило классное предложение от создающегося ХК «Юнисон-Москва», я долго не колебался.

Подписав контракт с этим клубом, я принял решение начать карьеру тренера. Пришло время передавать свой опыт и мастерство молодому поколению ребят.

Уже 4 июля мы приступаем к формированию команды. Ждем хоккеистов 2002–2005 годов рождения на просмотровые сборы в Москве», – сказал экс-защитник клубов КХЛ.

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