Абонемент на матчи СКА в сезоне-2022/23 стоит от 6500 до 35500 рублей

запустил продажу абонементов на сезон-2022/23.

До 24 июля будет действовать специальная цена – от 6500 рублей на абонементы «Стандарт» и от 8900 рублей на «Все включено», затем стоимость абонементов будет увеличена.

Максимальная цена за сезонный абонемент с учетом скидок составляет 35500 рублей.

В сезоне-2022/23 СКА предлагает болельщикам три типа абонемента:

«Все включено» – все домашние матчи регулярного чемпионата и все домашние матчи плей-офф независимо от их количества.

«Стандарт» – все домашние матчи регулярного чемпионата.

«Наборный» – возможность выбрать необходимые домашние матчи (от 16 игр). Этот тип абонемента будет доступен после публикации календаря на сезон.

Все типы абонементов можно приобрести в детском варианте для болельщиков до 14 лет со скидкой 50%.