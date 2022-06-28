Абонемент на матчи СКА в сезоне-2022/23 стоит от 6500 до 35500 рублей

СКА запустил продажу абонементов на сезон-2022/23.
До 24 июля будет действовать специальная цена – от 6500 рублей на абонементы «Стандарт» и от 8900 рублей на «Все включено», затем стоимость абонементов будет увеличена.
Максимальная цена за сезонный абонемент с учетом скидок составляет 35500 рублей.
В сезоне-2022/23 СКА предлагает болельщикам три типа абонемента:
«Все включено» – все домашние матчи регулярного чемпионата и все домашние матчи плей-офф независимо от их количества.
«Стандарт» – все домашние матчи регулярного чемпионата.
«Наборный» – возможность выбрать необходимые домашние матчи (от 16 игр). Этот тип абонемента будет доступен после публикации календаря на сезон.
Все типы абонементов можно приобрести в детском варианте для болельщиков до 14 лет со скидкой 50%.