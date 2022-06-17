«Гамильтон» с Мактавишем, Моррисоном и Грушниковым выиграл чемпионат OHL

«Гамильтон» с Моррисоном, Мактавишем и Грушниковым выиграл чемпионат OHL.
«Бульдогс» обыграли «Виндзор» в финальной серии юниорской лиги Онтарио (4-3, 6:1 в седьмом матче).
Титул стал для команды вторым за последние 5 сезонов (в которых из-за ковида состоялось только 3 розыгрыша плей-офф). «Гамильтон» получил право сыграть в Мемориальном кубке в этом году.
Обладателем приза Уэйна Гретцки для самого ценного игрока плей-офф стал 19-летний форвард Логан Моррисон (не задрафтован, может быть выбран в этом году, 39 очков в 19 матчах, 17+22).
3-й номер драфта НХЛ-2021 Мэйсон Мактавиш (система «Анахайма») стал вторым снайпером команды с 16 шайбами в 19 играх (при 29 очках). У него 2+1 и «+4» в седьмом матче против «Спитфайрс».
Кроме того, чемпионом в составе «бульдогов» стал российский защитник Артем Грушников (система «Далласа»). В 19 матчах у него 2 (0+2) балла и показатель полезности «+8».