Сушинский о том, нужно ли в КХЛ больше скандалов для популярности: «Нормальным болельщикам не интересно, какого цвета трусы у жены игрока»

высказался о способах увеличения популярности .

«Если память не изменяет, еще Александр Медведев, когда был президентом КХЛ, стал продвигать популяризацию хоккея как семейного вида отдыха, времяпрепровождения. Потому что до этого на хоккей ходили только мужики, чтобы попить пивка, покричать матом на соперника, выпустить пар.

А если кто-то и брал жену, то только для того, чтобы она посидела рядом. Так вот я полностью поддерживаю те действия Александра Ивановича, нужно было от этого уходить. И сейчас, на мой взгляд, это уже реализовано – хоккей действительно стал семейным видом спорта, на него ходят с женами, детьми, которые смотрят на кумиров, чему-то учатся у них.

При этом люди получают за свои деньги не только сам матч, но и уйму развлечений – шоу, отличную музыку, под которую можно потанцевать, активности на льду и под трибунами, различные розыгрыши и конкурсы. Это, по сути, праздник, и я двумя руками за такой подход к шоу! Зрителям сейчас намного комфортнее на хоккее, чем было, когда я сам играл.

Ведь почему в футболе бывает, что в прессе целую неделю обсуждают тот или иной матч, обсасывают его с ног до головы? Потому что там игры редко – раз в неделю, и нужно чем-то заполнять вакуум, чтобы не скучать. А в хоккее матчи зачастую через день, нет времени на все это.

Что же касается конкретно «желтизны», то когда я пришел работать в «Авангард», одним из требований как раз было отсутствие скандальных новостей, потому что ранее их было слишком много. И я, кстати, солидарен с этой позицией.

Никому из нормальных болельщиков не интересно, какого цвета трусы у жены какого-то игрока, или то, что она ест на завтрак, или, что кто-то напился и подрался… Нормальным любителям хоккея, в том числе и мне, интересны какие-то положительные вещи.

Например? На днях читал, что известный африканский спортсмен построил в своем поселке больницу, почту и что-то еще, и каждый месяц выплачивает по 70 евро всем жителям поселка.

Или в сезоне была информация, что болельщик «Ак Барса» выиграл в конкурсе на матче миллион рублей. Вот такие новости мне интересно читать!», – заявил бывший президент .