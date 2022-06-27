Ландескуг передал Кубок Стэнли Эрику Джонсону. Защитник играет за «Колорадо» дольше всех – с февраля 2011 года

передал Кубок Стэнли Эрику Джонсону.

стал обладателем трофея, обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче).

Ландескуг как капитан получил трофей первым. Первым игроком, кому он его передал, стал защитник Эрик Джонсон.

Американец дольше всех из нынешнего состава выступает за «Эвс». Первый номер драфта НХЛ-2006 перешел в команду в феврале 2011 года.

В 20 матчах победного плей-офф Джонсон набрал 5 (1+4) очков при полезности «+11», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:00.

«Последние пару лет Гейб говорил мне: «Когда мы выиграем, ты будешь первым». Если это не дает вам мотивацию, чтобы сделать это, то я не знаю, что дает. Просто супер, это потрясающе», – сказал Джонсон.

Капитан чемпионов получил нашивку в 19 лет (раньше всех в НХЛ). Он делает важную работу и не привлекает лишнего внимания