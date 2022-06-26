Буцаев о финале Кубка Стэнли: «Без наших спортсменов серия была бы скучнее. Они на ведущих ролях»

прокомментировал победу «Тампы» над (3:2, 2-3).

– Удивил ли вас результат?

– Нет, не удивил. Спасибо «Тампе», теперь мы сможем посмотреть продолжение этого интересного триллера под названием финал Кубка Стэнли.

Как я уже говорил, «Тампа» не собиралась соглашаться с тем, что серия будет закончена в Колорадо. Здесь больше сыграла психологическая составляющая, потому что, наверное, игроки «Колорадо» хотели завершить эту серию у себя дома. Это и сыграло с ними злую шутку.

«Тампа» еще раз показала, что она команда-боец, у нее все хорошо с психологией, она знает, как действовать в таких ситуациях. Серия продолжается – это очень здорово для болельщиков.

– Многие считают, что результат предрешила вратарская дуэль Василевского и Кюмпера. Согласны с таким мнением?

– Изначально я и говорил, что вратарская линия является проблемной у «Колорадо». Мы видим, что Василевский спасает свою команду в самых тяжелых моментах. Что касается пропущенных шайб, то это словно какой-то злой рок. В ворота «Тампы» залетали голы с рикошетов или благодаря отскокам, и это было не один раз в этой серии.

Повторюсь, что Василевский – это Василевский. Какие-то эпитеты давать ему я не вижу смысла. Он все всем доказал, он двукратный обладатель Кубка Стэнли и уверен, что «Тампа» еще поборется за третий свой трофей.

Стоит отметить, что в финальной серии наши ребята находятся на ведущих ролях. Без наших спортсменов серия была бы скучнее.

– Ваши ожидания от следующей игры?

– Здесь будет включаться психология, потому что команды уже перешли за экватор, физическое состояние уже выходит на второй план. Будет очень важно, как поведут себя вратари, насколько им хватит хладнокровия. возвращается в родные стены, у нее снова есть шанс побороться за третий . Все в руках «Тампы», – сказал главный тренер .