Буцаев о финале Кубка Стэнли: «Без наших спортсменов серия была бы скучнее. Они на ведущих ролях»

Вячеслав Буцаев прокомментировал победу «Тампы» над «Колорадо» (3:2, 2-3).
– Удивил ли вас результат?
– Нет, не удивил. Спасибо «Тампе», теперь мы сможем посмотреть продолжение этого интересного триллера под названием финал Кубка Стэнли.
Как я уже говорил, «Тампа» не собиралась соглашаться с тем, что серия будет закончена в Колорадо. Здесь больше сыграла психологическая составляющая, потому что, наверное, игроки «Колорадо» хотели завершить эту серию у себя дома. Это и сыграло с ними злую шутку.
«Тампа» еще раз показала, что она команда-боец, у нее все хорошо с психологией, она знает, как действовать в таких ситуациях. Серия продолжается – это очень здорово для болельщиков.
– Многие считают, что результат предрешила вратарская дуэль Василевского и Кюмпера. Согласны с таким мнением?
– Изначально я и говорил, что вратарская линия является проблемной у «Колорадо». Мы видим, что Василевский спасает свою команду в самых тяжелых моментах. Что касается пропущенных шайб, то это словно какой-то злой рок. В ворота «Тампы» залетали голы с рикошетов или благодаря отскокам, и это было не один раз в этой серии.
Повторюсь, что Василевский – это Василевский. Какие-то эпитеты давать ему я не вижу смысла. Он все всем доказал, он двукратный обладатель Кубка Стэнли и уверен, что «Тампа» еще поборется за третий свой трофей.
Стоит отметить, что в финальной серии наши ребята находятся на ведущих ролях. Без наших спортсменов серия была бы скучнее.
– Ваши ожидания от следующей игры?
– Здесь будет включаться психология, потому что команды уже перешли за экватор, физическое состояние уже выходит на второй план. Будет очень важно, как поведут себя вратари, насколько им хватит хладнокровия. «Тампа» возвращается в родные стены, у нее снова есть шанс побороться за третий Кубок. Все в руках «Тампы», – сказал главный тренер «Витязя».