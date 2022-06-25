Ткачев о «Лос-Анджелесе»: «Тренер меня списал как будто после второго матча в НХЛ. Хотели, чтобы я подключался в борьбу, толкался»

Владимир Ткачев рассказал о подробностях сезона в «Лос-Анджелесе».
– Расстроены тем, как все закончилось с НХЛ?
– Не то чтобы расстроен. Просто не получил того, что хотел.
– Что случилось после тренировочного лагеря? Вы отыграли несколько матчей и поехали в АХЛ.
– После хорошей предсезонки я немного подсел. Провел все шесть матчей, мне давали много играть.
Во втором своем матче в НХЛ я показал не то, что могу. Поехали на выезд, с «Нэшвиллом» не очень удачно сыграл. После этого тренер [Тодд Маклеллан] меня как будто списал.
– Не слишком ли быстро?
– Перед лагерем он дал мне понять, что я буду играть много, чтобы проявить себя.
Это получилось – понятно, что у остальных команд составы были неосновные, но игроки тоже бились за место. С началом сезона поставили в третье звено, тяжеловато было оттуда выбраться.
– Ваш агент говорил, что к вам предъявлялись определенные требования, и в «Онтарио» в АХЛ вы стали их выполнять. Но в основу все равно не поднимали. О каких требованиях была речь?
– Тренерский штаб хотел, чтобы я больше подключался в борьбу, толкался, а не страховал.
В некоторых командах поощрялось, чтобы при форчеке, если не успеваешь за игроком, ты мог предугадать дальнейшее движение. В «Лос-Анджелесе» это сразу отрезали.
Сказали, что я должен улучшить эти компоненты в «Онтарио»: дали на это две недели. После них тренерский штаб в АХЛ говорит, что все хорошо, я стал выполнять требования. А из главной команды – тишина.
Один раз меня подняли, когда все болели ковидом. Я приезжаю в «Лос-Анджелес», сдаю тест – положительный. И я на две недели дома. Не срослось.
Какие-то моменты были поучительными для меня, поработал с такими ребятами, как Даути, Копитар, – сказал нападающий, перешедший в «Авангард».