Ткачев о «Лос-Анджелесе»: «Тренер меня списал как будто после второго матча в НХЛ. Хотели, чтобы я подключался в борьбу, толкался»

рассказал о подробностях сезона в «Лос-Анджелесе».

– Расстроены тем, как все закончилось с ?

– Не то чтобы расстроен. Просто не получил того, что хотел.

– Что случилось после тренировочного лагеря? Вы отыграли несколько матчей и поехали в АХЛ.

– После хорошей предсезонки я немного подсел. Провел все шесть матчей, мне давали много играть.

Во втором своем матче в НХЛ я показал не то, что могу. Поехали на выезд, с «Нэшвиллом» не очень удачно сыграл. После этого тренер [Тодд Маклеллан] меня как будто списал.

– Не слишком ли быстро?

– Перед лагерем он дал мне понять, что я буду играть много, чтобы проявить себя.

Это получилось – понятно, что у остальных команд составы были неосновные, но игроки тоже бились за место. С началом сезона поставили в третье звено, тяжеловато было оттуда выбраться.

– Ваш агент говорил, что к вам предъявлялись определенные требования, и в «Онтарио» в АХЛ вы стали их выполнять. Но в основу все равно не поднимали. О каких требованиях была речь?

– Тренерский штаб хотел, чтобы я больше подключался в борьбу, толкался, а не страховал.

В некоторых командах поощрялось, чтобы при форчеке, если не успеваешь за игроком, ты мог предугадать дальнейшее движение. В «Лос-Анджелесе» это сразу отрезали.

Сказали, что я должен улучшить эти компоненты в : дали на это две недели. После них тренерский штаб в говорит, что все хорошо, я стал выполнять требования. А из главной команды – тишина.

Один раз меня подняли, когда все болели ковидом. Я приезжаю в , сдаю тест – положительный. И я на две недели дома. Не срослось.

Какие-то моменты были поучительными для меня, поработал с такими ребятами, как Даути, Копитар, – сказал нападающий, перешедший в «Авангард».