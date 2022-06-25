Просветов о хоккее «3 на 3»: «Приятно стоять у истоков зарождающегося вида. Это все похоже на то, как играют в НХЛ»

поделился мыслями о будущем хоккея в формате «3 на 3».

Вратарь выступал за команду Сочи на чемпионате .

Это похоже на овертайм, причем как в плей-офф, потому что нельзя пропускать. Период всего семь минут, и ты не знаешь – забьет твоя команда или нет.

Я сам осторожно играл, и моменты реализовывались из ничего, и это все похоже на то, как играют в НХЛ: зашли и сразу бросают.

Очень интересный формат, и надо быть всегда сфокусированным.

Что касается проведения полноценного турнира в международном хоккее, то для этого надо много подготовить, создать лигу, чтобы была огромная заинтересованность у зрителей, что сейчас и делается.

Приятно стоять у истоков зарождающегося вида», – сказал вратарь «Аризоны».