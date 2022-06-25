Рафик Якубов: «Рад нынешним зарплатам хоккеистов. Почему бы и нет? Никто никому не мешал заниматься хоккеем или футболом»

Спортивный директор СКА поддерживает нынешние зарплаты хоккеистов.
– Как вы считаете, у хоккеистов завышены зарплаты?
– Мы, конечно, такие деньги не получали, даже с учетом курса. В наше время все получали практически идентичные деньги.
Условно говоря, первые три звена получали одну зарплату, четвертое – поменьше, потому что там молодые пацаны играли.
Я рад нынешним зарплатам профессиональных хоккеистов. Почему бы и нет? Кто на что учился, как говорят. Никто никому не мешал заниматься хоккеем или футболом.
– Повышенные зарплаты – это вынужденная мера?
– Со временем мы пришли к этому.
Чтобы хоккеисты не уезжали в НХЛ или в Европу, нужно было чуть повышать зарплаты и выровняться с другими лигами, – заявил Рафик Якубов.