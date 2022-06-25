Рафик Якубов: «Рад нынешним зарплатам хоккеистов. Почему бы и нет? Никто никому не мешал заниматься хоккеем или футболом»

Спортивный директор поддерживает нынешние зарплаты хоккеистов.

– Как вы считаете, у хоккеистов завышены зарплаты?

– Мы, конечно, такие деньги не получали, даже с учетом курса. В наше время все получали практически идентичные деньги.

Условно говоря, первые три звена получали одну зарплату, четвертое – поменьше, потому что там молодые пацаны играли.

Я рад нынешним зарплатам профессиональных хоккеистов. Почему бы и нет? Кто на что учился, как говорят. Никто никому не мешал заниматься хоккеем или футболом.

– Повышенные зарплаты – это вынужденная мера?

– Со временем мы пришли к этому.

Чтобы хоккеисты не уезжали в или в Европу, нужно было чуть повышать зарплаты и выровняться с другими лигами, – заявил .