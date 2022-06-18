Марко Штурм возглавил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ

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Марко Штурм возглавил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ

С 2018 года он входил в тренерский штаб «Кингс» в качестве ассистента главного тренера. 

«Марко сыграл важную роль в штабе Тодда Маклеллана в последние несколько сезонов, помогая внедрить успешную систему для нашей команды.

На новой должности он будет продолжать развивать наших игроков. Это хорошая возможность для Марко, Тодд поддержал это решение», – сказал вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» Роб Блэйк.

43-летний специалист возглавлял сборную Германии с 2015 по 2018 годы. Под его руководством команда выиграла серебряные медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

Штурм является вторым среди самых результативных немецких игроков в истории НХЛ. Он набрал 487 (242+245) очков за 938 матчей. В апреле 2021 года его рекорд побил Леон Драйзайтль. 

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