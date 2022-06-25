Форварду «Филадельфии» Фараби заменили диск в шейном отделе позвоночника. Он выбыл на 3-4 месяца

Форвард «Филадельфии» пропустит 3-4 месяца после операции.

Клуб сообщил, что 22-летний нападающий успешно перенес операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.

В этом сезоне Фараби сыграл за «Флайерс» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 34 (17+17) очка.

Американец может пропустить старт следующего сезона. Он станет первым по его контракту на 6 лет с кэпхитом 5 миллионов долларов.

Фараби – третий игрок , которому сделали такую операцию. Первыми двумя были («Вегас») и («Чикаго»).