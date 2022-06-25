Форварду «Филадельфии» Фараби заменили диск в шейном отделе позвоночника. Он выбыл на 3-4 месяца

Форвард «Филадельфии» Джоэл Фараби пропустит 3-4 месяца после операции.
Клуб сообщил, что 22-летний нападающий успешно перенес операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.
В этом сезоне Фараби сыграл за «Флайерс» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 34 (17+17) очка.
Американец может пропустить старт следующего сезона. Он станет первым по его контракту на 6 лет с кэпхитом 5 миллионов долларов.
Фараби – третий игрок НХЛ, которому сделали такую операцию. Первыми двумя были Джек Айкел («Вегас») и Тайлер Джонсон («Чикаго»).