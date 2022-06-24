Александр Семин: «Василевский – уже легенда, Шестеркин – только подающий на это заявку. Один сезон – это не показатель»

Александр Семин поделился мнением об Андрее Василевском и Игоре Шестеркине.

– Много говорят про российских вратарей – Василевский, Шестеркин… Это отдельные таланты или результат особой российской системы?

– Я считаю, что мы всегда славились хорошими вратарями, даже в той же НХЛ были Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Мы же не должны были в какой-то момент остановиться. Они так же будут вырастать, так же ребята будут уезжать и будут играть. Если бы были 20 наших вратарей в НХЛ, то можно было бы говорить, что у нас все супер и мы работаем лучше всех.

Василевский – да, это уже легенда. Шестеркин – только подающий на это заявку. Посмотрим, как он в следующем году сыграет. Один сезон – это не показатель, я через это прошел. Бывает, ты сезон играешь, а сезон не играешь. А почему – сам не можешь этого понять.

Всякое бывает, хоккей – командная игра, а не единоличная, – сказал чемпион мира.