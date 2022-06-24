Пресс-атташе футбольного «Динамо» об участии Овечкина в матче с «Амкалом»: «Сообщим к концу дня»

Пресс-служба «Динамо» сегодня сообщит, сыграет ли Александр Овечкин с «Амкалом».
«Пока эта информация обсуждается в клубе, возможность, но сегодня, я думаю, мы более точно сможем вам сообщить к концу дня.
Я знаю, что Александр давно мечтает сыграть за футбольное «Динамо», – сказала пресс-атташе футбольного клуба Полина Лысенко в эфире «Матч ТВ».
Нападающий «Вашингтона» – воспитанник московского ХК «Динамо», он выступал за команду до переезда в Северную Америку.
Игра должна пройти 25 июня.
Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала»