Пресс-атташе футбольного «Динамо» об участии Овечкина в матче с «Амкалом»: «Сообщим к концу дня»

Пресс-служба «Динамо» сегодня сообщит, сыграет ли с «Амкалом».

«Пока эта информация обсуждается в клубе, возможность, но сегодня, я думаю, мы более точно сможем вам сообщить к концу дня.

Я знаю, что Александр давно мечтает сыграть за футбольное «Динамо», – сказала пресс-атташе футбольного клуба Полина Лысенко в эфире «Матч ТВ».

Нападающий – воспитанник московского ХК «Динамо», он выступал за команду до переезда в Северную Америку.

Игра должна пройти 25 июня.

Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала»