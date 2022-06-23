Агент Овечкина об игре хоккеиста за футбольное «Динамо»: «Решения пока нет. Возможно, оно будет принято в последний момент»

Теги Вашингтон Александр Овечкин товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва НХЛ Глеб Чистяков Чемпионат.com Амкал Хоккей

Агент Александра Овечкина сообщил, что решения касательно игры за ФК «Динамо» пока нет.

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» может сыграть в товарищеском матче за «Динамо» против «Амкала». Игра должна пройти 25 июня. 

Агент высказался о возможном участии хоккеиста.

«Не готовы ответить на ваш вопрос. Решения пока нет.

Когда будет? Не знаю. Возможно, решение будет принято в последний момент», – сказал Глеб Чистяков.

Овечкин – воспитанник московского ХК «Динамо», он выступал за команду до переезда в Северную Америку. 

Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные