Агент Овечкина об игре хоккеиста за футбольное «Динамо»: «Решения пока нет. Возможно, оно будет принято в последний момент»

Агент Александра Овечкина сообщил, что решения касательно игры за ФК «Динамо» пока нет.

Ранее стало известно, что нападающий может сыграть в товарищеском матче за «Динамо» против «Амкала». Игра должна пройти 25 июня.

Агент высказался о возможном участии хоккеиста.

«Не готовы ответить на ваш вопрос. Решения пока нет.

Когда будет? Не знаю. Возможно, решение будет принято в последний момент», – сказал Глеб Чистяков.

Овечкин – воспитанник московского ХК «Динамо», он выступал за команду до переезда в Северную Америку.

Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала»