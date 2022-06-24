«Филадельфия» продлила вратаря Сандстрема на 2 сезона. Второй год – односторонний

продлила шведского вратаря Феликса Сандстрема на 2 сезона.

Соглашение с 25-летним голкипером будет гибридным – двусторонним в первый сезон (зарплата 750 тысяч долларов в НХЛ и 325 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме 425 тысяч) и односторонним во второй (800 тысяч).

В этом сезоне НХЛ Сандстрем дебютировал в лиге, сыграв за «Флайерс» 5 матчей в регулярном чемпионате (91,0% отраженных бросков, 3,23 коэффициент надежности).

В 44 матчах в отражал 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,89.

Швед был задрафтован клубом в 2015 году под общим 70-м номером в третьем раунде. В 2017 году был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира.