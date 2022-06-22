Хоккеистка Рэттрей о каминг-ауте: «Многие товарищи по команде знали, но для меня было важно выговориться и почувствовать себя комфортно»

Хоккеистка Джейми Ли Рэттрей высказалась о важности «Месяца гордости ЛГБТ».

«Мне всегда было комфортно говорить о своей личной жизни. «Месяц гордости» – очень важный месяц, особенно в Торонто, здесь действительно большой праздник. Все просто счастливы быть там и быть собой. Я думаю, что молодежи очень важно это видеть.

Когда я сделала каминг-аут, я почувствовала, как груз свалился с моих плеч. Так что, если у кого-то из молодежи есть проблемы, и они видят, что один из их образцов для подражания открыто говорит об этом и чувствует себя комфортно, возможно, это может помочь им.

Мне потребовалось немного больше времени, чем некоторым, чтобы сделать каминг-аут. Я была в колледже. Я уже знала, что я гомосексуальна, но говорить об этом с семьей для многих людей тяжело. Многие мои товарищи по команде знали, но для меня было важно просто выговориться и почувствовать себя совершенно комфортно в собственной шкуре.

Мне очень повезло, что никто никогда не доставлял мне неприятностей по этому поводу. Я знаю, что у некоторых людей другой опыт, но мои родители были очень открыты и приветливы, и я не думаю, что они были слишком удивлены.

Я думаю, это помогло всему – не только моей личной жизни, но и хоккею. Я чувствовала себя свободнее во всем, что я делала. Поэтому важно вести такие разговоры. Это может быть страшно, но как только они начнутся, вы почувствуете, что сбросили небольшой груз с плеч», – сказала форвард сборной Канады.

Июнь считается «Месяцем гордости ЛГБТ». В этот месяц во многих странах проходят фестивали, митинги и другие мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ-сообществ.