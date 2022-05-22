Кузнецов поздравил Назарова с днем рождения: «Желаю вам нервов получше, а то хоккеисты всякие разные бывают»

Евгений Кузнецов поздравил Андрея Назарова с днем рождения.
Сегодня главному тренеру «Сочи» исполнилось 48 лет.
«Андрей Викторович, здрасте! Поздравляю с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Особенно успехов в тренерской работе.
Нервов вам получше, а то хоккеисты всякие разные бывают. Еще раз вам здоровья и удачи», – сказал форвард «Вашингтона» в видеоролике, представленном в телеграм-канале сочинцев.
Кузнецов дебютировал в КХЛ в составе «Трактора» в сезоне-2009/10. Главным тренером челябинцев тогда был Назаров.