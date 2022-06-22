Юрзинов о реформе КХЛ: «На клубы смотрю как на кулацкие хозяйства, колхоз – это сборная. В России она всегда будет главной командой»

сравнил клубы и сборную с кулацкими хозяйствами и колхозом.

Бывший тренер сборной СССР поделился мнением о реформе системы проведения чемпионата , предложенной на днях .

– Мне нравится сам факт того, что ФХР не сидит сложа руки, а предлагает проекты, пытается что-то изменить. Главная идея реформы – повысить качество внутреннего чемпионата за счет максимального количества встреч между ведущими клубами. Это особенно важно из-за того, что перед нами временно опустили железный занавес, отрезали нас от международного хоккея.

В чемпионате СССР в элитном дивизионе было 12 команд – и не существовало даже такого понятия, как легионер. Результат – на табло, сборная СССР являлась мировым лидером. Считаю, что многое из тех времен не устарело, нам имеет смысл очень внимательно изучить наши традиции.

– Есть ли у реформы минусы?

– Считаю, что нам очень важно не потерять регионы – Сибирь, Дальний Восток. Увеличивая количество матчей между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью и Магниткой, Уфой и Челябинском, ни в коем случае нельзя навредить малым городам. Насколько понимаю, в реформе это учитывается, но все равно регионам нужна наша максимальная поддержка.

С 1974 года начал работу в национальной команде, сборная страны для меня все – судьба, жизнь, главный интерес. Поэтому на клубы я все-таки смотрю, как на кулацкие хозяйства, колхоз для меня – это сборная страны.

И сколько бы мы ни говорили о клубах, нужно понимать, что в России главной командой всегда будет сборная.

– Тем не менее многие ворчат, что паузы на игры сборной ломают клубный календарь, да и вообще институт национальных сборных уже не пользуется былым вниманием и устарел. Владимир Владимирович, что по этому поводу скажете?

– Скажу только одно – этим людям месяц назад нужно было побывать в Финляндии. И они увидели бы, какой грандиозный общенациональный праздник устроили финны после своей победы на домашнем чемпионате мира. Вот и ответ тем, кто ворчит.

Та же ситуация и в России. Помните парад по Москве сборной России после золотого Минска-2014? Или драматичную победу нашей команды на Олимпиаде в Пхенчхане-2018, которую обсуждают до сих пор.

Обладатели Кубков Гагарина при всем к ним уважении и почтении меняются, но в памяти поколений в первую очередь остаются национальные триумфы. Это аксиома. Разрабатывая любые проекты, нужно о ней помнить, – сказал Юрзинов.

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