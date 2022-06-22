Российские игроки впервые с 2015 года не получили голосов на «Колдер Трофи»

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Впервые с 2015 года российские игроки не получили голосов на «Колдер Трофи».

Победителем голосования журналистов за обладателя приза лучшему новичку сезона НХЛ стал защитник «Детройта» Мориц Зайдер. 

Всего в бюллетенях были упомянуты 15 игроков. Россиян среди них не оказалось, это первый такой случай с 2015 года. 

За это время два игрока из России стали обладателями награды – Артемий Панарин в 2016 году и Кирилл Капризов в 2021 году. 

Перед началом этого сезона в топ-10 претендентов на приз включался форвард Василий Подколзин («Ванкувер»). Он набрал 26 (14+12) очков в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «+7». 

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