Шестеркин о «Везине»: «Это очень много для меня значит. Командная победа, все помогали мне»

Теги Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин поделился эмоциями после выигрыша приза лучшему вратарю сезона НХЛ. 

«Это очень много для меня значит. Я не думал об этом, когда попал в НХЛ, но иногда все-таки приходило в голову: «Может, у меня есть шанс». 

В первом предсезонном матче против «Айлендерс» я не играл. Один болельщик, маленький ребенок, показал мне плакат с моей фотографией и подписью «За будущего обладателя «Везина Трофи». Я тогда подумал: «Почему бы и нет? У нас хорошая команда».

Все помогали мне в этом. Это командная победа», – сказал вратарь «Рейнджерс»

Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 29 из 32 генменеджеров клубов поставили его на 1-е место

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