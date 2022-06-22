Шестеркин о «Везине»: «Это очень много для меня значит. Командная победа, все помогали мне»

поделился эмоциями после выигрыша приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

«Это очень много для меня значит. Я не думал об этом, когда попал в НХЛ, но иногда все-таки приходило в голову: «Может, у меня есть шанс».

В первом предсезонном матче против «Айлендерс» я не играл. Один болельщик, маленький ребенок, показал мне плакат с моей фотографией и подписью «За будущего обладателя «Везина Трофи». Я тогда подумал: «Почему бы и нет? У нас хорошая команда».

Все помогали мне в этом. Это командная победа», – сказал вратарь .

Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 29 из 32 генменеджеров клубов поставили его на 1-е место