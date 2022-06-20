Дебур возглавит «Даллас»

Новым главным тренером «Далласа» станет .

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Дебур был уволен из в мае. В минувшем сезоне «Голден Найтс» впервые в своей истории не сумели выйти в плей-офф.

Ранее 54-летний канадец также работал с «Флоридой», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». С «Девилс» и «Шаркс» он доходил до финала Кубка Стэнли в 2012 и 2016 годах соответственно.

«Старс» искали нового тренера после отставки Рика Боунесса, случившейся после вылета из первого раунда Кубка Стэнли по итогам серии с «Калгари» (3-4).