Дебур возглавит «Даллас»

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Новым главным тренером «Далласа» станет Питер Дебур.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Дебур был уволен из «Вегаса» в мае. В минувшем сезоне НХЛ «Голден Найтс» впервые в своей истории не сумели выйти в плей-офф.

Ранее 54-летний канадец также работал с «Флоридой», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». С «Девилс» и «Шаркс» он доходил до финала Кубка Стэнли в 2012 и 2016 годах соответственно.

«Старс» искали нового тренера после отставки Рика Боунесса, случившейся после вылета «Далласа» из первого раунда Кубка Стэнли по итогам серии с «Калгари» (3-4).

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