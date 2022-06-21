В «Адмирал» перейдет экс-защитник системы «Вашингтона» Уильямс. Он сыграл 274 матча в АХЛ

подпишет контракт с канадским защитником, которого задрафтовал .

Дальневосточный клуб близок к подписанию соглашения с 27-летним хоккеистом Колби Уильямсом.

В нынешнем сезоне защитник выступал в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» – «Бельвиль». Он провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 10» и 64 минутах штрафа.

Также Уильямс играл в АХЛ за . Всего в лиге игрок записал свой счет 67 (12+55) баллов в 274 матчах.

Уильямс был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2015 в шестом раунде под общим 173-м номером.