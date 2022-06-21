«Баффало» может подписать Суббана. У защитника завершается контракт с кэпхитом 9 млн долларов, он может стать неограниченно свободным агентом

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Пи Кей Суббан может перейти в «Баффало».

Сообщается, что 33-летний защитник может стать главной трансферной целью «Сэйбрс» в предстоящем межсезонье.

У канадца завершается действие контракта с кэпхитом 9 миллионов долларов в год. В июле хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Последние три сезона в НХЛ Суббан провел в составе «Нью-Джерси». В нынешнем регулярном чемпионате защитник набрал 22 (5+17) очка в 77 матчах.

Всего в лиге Пи Кей сыграл 834 игры и записал на свой счет 467 (115+352) баллов за результативность.

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