«Баффало» может подписать Суббана. У защитника завершается контракт с кэпхитом 9 млн долларов, он может стать неограниченно свободным агентом

может перейти в .

Сообщается, что 33-летний защитник может стать главной трансферной целью «Сэйбрс» в предстоящем межсезонье.

У канадца завершается действие контракта с кэпхитом 9 миллионов долларов в год. В июле хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Последние три сезона в НХЛ Суббан провел в составе . В нынешнем регулярном чемпионате защитник набрал 22 (5+17) очка в 77 матчах.

Всего в лиге Пи Кей сыграл 834 игры и записал на свой счет 467 (115+352) баллов за результативность.