Патрик Марун: «Колорадо» еще не видел лучший хоккей «Тампы». Надеюсь, в третьем матче покажем им все, на что мы способны»

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Патрик Марун хочет, чтобы «Тампа» показала лучшую игру в третьем матче с «Колорадо».

«Лайтнинг» уступают со счетом 0-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Все или ничего – ситуация еще не выглядит таким образом для нас, но нам нужно выйти на лед и найти наш лучший хоккей прямо сейчас.

«Колорадо» еще не видел нашу лучшую игру, поэтому мы воодушевлены.

Надеюсь, в третьем матче сможем показать им все, на что мы способны», – сказал нападающий «Тампы».

Похоже, Купер встретился с самой сложной головоломкой в карьере. «Колорадо» похож на команду, которую невозможно взломать

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