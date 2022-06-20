Патрик Марун: «Колорадо» еще не видел лучший хоккей «Тампы». Надеюсь, в третьем матче покажем им все, на что мы способны»

хочет, чтобы показала лучшую игру в третьем матче с .

«Лайтнинг» уступают со счетом 0-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Все или ничего – ситуация еще не выглядит таким образом для нас, но нам нужно выйти на лед и найти наш лучший хоккей прямо сейчас.

«Колорадо» еще не видел нашу лучшую игру, поэтому мы воодушевлены.

Надеюсь, в третьем матче сможем показать им все, на что мы способны», – сказал нападающий «Тампы».

Похоже, Купер встретился с самой сложной головоломкой в карьере. «Колорадо» похож на команду, которую невозможно взломать