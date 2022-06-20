Рашит Давыдов: «Рейнджерс» вряд ли бы попали в плей-офф без мощной и вдохновляющей игры Шестеркина»

считает, что не попали бы в плей-офф без стабильной игры .

– Как вы считаете, есть шанс у Игоря получить «Харт Трофи» и стать MVP лиги?

– Сложно сравнивать вклад в общекомандный результат вратаря и полевых игроков, тем более таких системообразующих игроков, как нападающий «Эдмонтона» и форвард «Торонто» .

Эти игроки определяют рисунок и систему игры своих канадских клубов. Они способны вести за собой всю команду и решать судьбы матчей.

Вратарь же в лучшем случае может лишь давать шансы команде оставаться в игре.

И именно это, на мой взгляд, удавалось делать Шестеркину на протяжении всего сезона.

Без его мощной и вдохновляющей игры «Рейнджерс» вряд ли попали бы в плей-офф, – сказал бывший тренер вратарей СКА и сборной России.