«Авангард» роликом с Леголасом и Арагорном из «Властелина колец» описал Буше и Найта: «Отличная связка бомбардира и снайпера»

«Авангард» опубликовал кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля».
Ранее клуб анонсировал переход Рида Буше и Корбана Найта роликом из кинотрилогии режиссера Питера Джексона.
«Вы спрашивали про разгадку ребуса о Найте и Буше – поясняем: это же отличная связка бомбардира и снайпера», – говорится в сообщении клуба КХЛ.
В новом ролике клуба использована сцена с персонажами фильма Леголасом и Арагорном.
Владимир Крикунов: «Найт и Буше – ударное звено, которое может делать результат. «Авангард» будет одним из фаворитов»