«Авангард» роликом с Леголасом и Арагорном из «Властелина колец» описал Буше и Найта: «Отличная связка бомбардира и снайпера»

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«Авангард» опубликовал кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля».

Ранее клуб анонсировал переход Рида Буше и Корбана Найта роликом из кинотрилогии режиссера Питера Джексона.

«Вы спрашивали про разгадку ребуса о Найте и Буше – поясняем: это же отличная связка бомбардира и снайпера», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

В новом ролике клуба использована сцена с персонажами фильма Леголасом и Арагорном.

Владимир Крикунов: «Найт и Буше – ударное звено, которое может делать результат. «Авангард» будет одним из фаворитов»

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