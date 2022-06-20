«Авангард» роликом с Леголасом и Арагорном из «Властелина колец» описал Буше и Найта: «Отличная связка бомбардира и снайпера»

«Авангард» опубликовал кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля».

Ранее клуб анонсировал переход и роликом из кинотрилогии режиссера Питера Джексона.

«Вы спрашивали про разгадку ребуса о Найте и Буше – поясняем: это же отличная связка бомбардира и снайпера», – говорится в сообщении клуба .

В новом ролике клуба использована сцена с персонажами фильма Леголасом и Арагорном.

Владимир Крикунов: «Найт и Буше – ударное звено, которое может делать результат. «Авангард» будет одним из фаворитов»