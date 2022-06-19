Курдин о Буше и секс-скандале: «Девушка лишь спустя 10 лет начала его обвинять. Видно, хотела заработать. Он же никого не убил, пусть играет в КХЛ»

высказался касательно подписания «Авангардом» форварда .

В январе игрок получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

– Как вы относитесь к тому, что подписал контракт с Ридом Буше, который попадал в секс-скандал с 12-летней школьницей? Не бросит ли это тень на репутацию омского клуба?

– Он же не уголовник из тюрьмы, который убил человека. Буше получил условный срок. Значит, ему по суду дали возможность исправиться. Поэтому пусть играет в .

Я здесь не вижу никакой проблемы. А ответственность за репутационные риски на себя берут руководители клуба и лиги. Надеюсь, они этот вопрос между собой решили.

А я тут не собираюсь быть судьей, кого-то клеймить. Когда Буше попал в эту историю, ему было 17 лет. Мы же не знаем, что там было. И почему эта девушка лишь спустя 10 лет начала его обвинять. Видно, хотела какие-то деньги заработать.

– Вы сами с молодыми работаете. Многие хоккеисты шалят в 17 лет?

– Еще бы! Стакан какой-нибудь бурды глотнули, и мозги отключились. Да вы себя в 17 лет вспомните. Всякое бывало. Я не думаю, что из Буше надо делать изгоя. Он же никого не убил, – сказал первый тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова.