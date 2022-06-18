Каменский о зарплатах Буше и Найта: «Не люблю считать чужие деньги. Клуб – это бизнес»

Валерий Каменский высказался о подписании «Авангардом» Корбана Найта и Рида Буше.

Ранее появилась информация о том, что зарплата Найта составит около 95 млн рублей в год, Буше заработает 60 млн рублей за сезон.

«Лига никогда не запрещала и никого не выгоняла. Инициатива уехать принадлежит игрокам. Все команды смотрят свои составы и укрепляются. У нас как был лимит в пять иностранцев, так и остался. «Авангард» работает в этом направлении, для них эти игроки важны.

«Авангард» всегда выступает в верхней части таблицы. Борется за высокие места. Год назад выиграл Кубок Гагарина. Они как были, так и остаются в топе.

Не люблю считать чужие деньги. Клуб – это бизнес. И это был разговор клуба и агента игрока. Любой игрок хочет заработать больше, это естественно. А клуб выбирает того, кто им больше подходит», – сказал олимпийский чемпион.