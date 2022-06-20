Тренер «Колорадо»: «7:0 или 1:0 – это не имеет большого значения. Мы знаем, что в Тампе будет намного сложнее»

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Джаред Беднар оценил игру «Колорадо» во втором матче серии с «Тампой» (7:0, 2-0).

«Я был действительно впечатлен выступлением нашей команды. Мы провели хороший вечер, действительно хороший вечер для нашей команды, но 7:0 или 1:0 – это не имеет большого значения. Это одно выступление, а нам нужно четыре или больше...

Мы знаем, что в Тампе будет намного сложнее», – сказал главный тренер «Колорадо».   

«Колорадо» устроил «Тампе» идеальный шторм с давлением до последних секунд. Ноль шансов – это не метафора, а реальность

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