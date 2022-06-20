Гендиректор «Сибири» о разделении КХЛ: «Надо проанализировать. Нельзя в кратчайшие сроки провести подобные изменения – это было бы неразумно»

Генеральный директор «Сибири» высказался о предложении ФХР разделить КХЛ на две группы.
Ранее Федерация хоккея России предложила разделить команды лиги на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне. Предлагаемые названия конференций – конференция Юрзинова и конференция Якушева.
«Видели все эти предложения, но пока не сформировали четкую позицию. Для этого надо сесть и все серьезно проанализировать.
Нельзя в кратчайшие сроки провести подобные изменения. Это было бы неразумно. С «Сибирью» никто новый формат чемпионата КХЛ не обсуждал.
Такие вещи надо делать вдумчиво, проанализировав все вопросы полностью», – сказал Кирилл Фастовский.
ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»