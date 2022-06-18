Сушинский о Буше: «Классный игрок. Если хотите сказать, что в этом году он будет не в той форме, то с таким же успехом можно про Малкина или Овечкина говорить»

Максим Сушинский высказался касательно возвращения Рида Буше в «Авангард».

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Буше – классный хоккеист, он в чемпионский сезон все доказал. Если хотите сказать, что Рид в этом году будет не в той форме, то с таким же успехом все время можно говорить про Малкина или Овечкина.

Если говорить про репарационную историю Буше – это было 11 лет, и ничего не доказано. Признался он в этом, чтоб отстали от него», – сказал экс-президент «Авангарда».