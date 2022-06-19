Алексей Кудашов: «Впервые об изменении структуры чемпионата КХЛ было сказано на тренерском совете. Вспомнили советские времена»

прокомментировал предложение ФХР изменить структуру чемпионата КХЛ.

«Да, действительно, впервые об изменении структуры чемпионата КХЛ было сказано на тренерском совете, где был заслушан доклад главных тренеров мужской и женской сборных о выступлении на Олимпиаде в Пекине. После доклада возникла дискуссия о том, как развивать наш хоккей – не только сборные, но и клубный.

Сразу вспомнили советские времена, когда в чемпионате выступало 12 команд. О том, что сильнейшие команды должны чаще играть с сильнейшими, заговорили все участники. На основе этой дискуссии ФХР и выработала предложение: увеличив количество матчей регулярного чемпионата, повысить напряженность самих игр.

Мое мнение о предложенных изменениях в КХЛ? Институт сборных работает, но он не может давать полноценную международную практику в силу известных событий. В этих условиях мы должны увеличить количество матчей «от ножа». Я ознакомился с предложением, в нем нет деления команд на две лиги: все команды играют друг с другом. А 20 из 22 команд до самого окончания регулярного чемпионата не теряют шансы на попадание в плей-офф.

Что думаю о перекрестном плей-офф? Считаю, что перекрестный плей-офф надо было вводить давно. У нас довольно ровная лига, и распределение пар по спортивному признаку более справедливое. Наверное, в нынешней ситуации логично, чтобы кубковые матчи проводились так же, как это было в Суперлиге и в первом сезоне КХЛ», – сказал главный тренер .

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»