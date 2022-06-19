Бураковски получил травму во 2-м матче с «Тампой». У форварда «Колорадо» 2+1 в финале

Форвард получил травму во 2-м матче с .

«Эвс» разгромили «Лайтнинг» во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (7:0, 2-0).

Характер повреждения не раскрывается. Вероятно, нападающий получил травму руки, блокируя шайбу. Он ушел со льда во втором периоде, успев набрать 2 (1+1) очка.

Всего в финале у него 3 (2+1) балла, а в плей-офф в целом – 8 (3+5) очков в 12 играх.

«Бурки покинул игру, он не смог вернуться. Его будут обследовать», – сказал после игры главный тренер «лавин» Джаред Беднар.