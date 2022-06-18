Фонд Ворачека провел благотворительный футбольный турнир в поддержку людей с рассеянным склерозом. Уйфалуши, Пастрняк и Мразек приняли участие

Фонд Якуба Ворачека провел футбольный турнир в поддержку людей с рассеянным склерозом.
5-й ежегодный благотворительный турнир прошел в Чехии сегодня, 18 июня.
Участниками мероприятия стали Якуб Ворачек, Давид Пастрняк, Ондржей Павелец, Иржи Тлусты, Ян Коукал, Михал Хамршмид, Радек Смоленяк, Томаш Уйфалуши, Иржи Секач, Ян Блажек, Филип Гронек, Томаш Плеканец, Петр Мразек, Марек Хайнц, Мартин Латка, Милан Фукал и другие.
Вся выручка от продажи билетов и предметов из благотворительного магазина идет на помощь людям с рассеянным склерозом
Ворачек основал фонд летом 2015 года. Цель фонда – улучшить положение больных рассеянным склерозом.