Фонд Ворачека провел благотворительный футбольный турнир в поддержку людей с рассеянным склерозом. Уйфалуши, Пастрняк и Мразек приняли участие

Фонд Якуба Ворачека провел футбольный турнир в поддержку людей с рассеянным склерозом.

5-й ежегодный благотворительный турнир прошел в Чехии сегодня, 18 июня.

Участниками мероприятия стали Якуб Ворачек, , Ондржей Павелец, Иржи Тлусты, Ян Коукал, Михал Хамршмид, Радек Смоленяк, Томаш Уйфалуши, , Ян Блажек, , , , Марек Хайнц, Мартин Латка, Милан Фукал и другие.

Вся выручка от продажи билетов и предметов из благотворительного магазина идет на помощь людям с рассеянным склерозом

Ворачек основал фонд летом 2015 года. Цель фонда – улучшить положение больных рассеянным склерозом.