Ворачек – 3-й игрок в истории «Коламбуса» с 50 передачами за сезон. Рекорд у Панарина – 59

Якуб Ворачек стал третьим игроком в истории «Коламбуса» с 50 голевыми передачами за сезон.
32-летний нападающий «Блю Джекетс» отметился результативным пасом в матче чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:6).
Таким образом, на счету чешского форварда стало 55 (5+50) очков в 73 играх текущего сезона.
В истории «Коламбуса» только два хоккеиста делали за регулярный чемпионат больше 50 голевых передач: это Рэй Уитни (52 паса в сезоне-2002/03) и Артемий Панарин (55 передач в сезоне-2017/18 и 59 передач в сезоне-2018/19).