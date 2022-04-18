Ворачек – 3-й игрок в истории «Коламбуса» с 50 передачами за сезон. Рекорд у Панарина – 59

стал третьим игроком в истории «Коламбуса» с 50 голевыми передачами за сезон.

32-летний нападающий «Блю Джекетс» отметился результативным пасом в матче чемпионата против «Анахайма» (4:6).

Таким образом, на счету чешского форварда стало 55 (5+50) очков в 73 играх текущего сезона.

В истории только два хоккеиста делали за регулярный чемпионат больше 50 голевых передач: это (52 паса в сезоне-2002/03) и (55 передач в сезоне-2017/18 и 59 передач в сезоне-2018/19).