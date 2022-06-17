Владимир Крикунов: «Четыре лучших команды ВХЛ играют с четырьмя худшими КХЛ – переходный турнир. Будет обмен между лигами»

оценил возможность разделения на две группы.

«Это можно сделать. Я предлагал в свое время сделать это через переходный турнир.

16 команд, из которых четыре нижние попадают в переходный турнир с командами из . Такое было, я сам так выходил с «Динамо» в Высшую лигу, но такие решения принимаются заранее.

Например, объявляют, что на следующий сезон команды с 1 по 12 идут в отдельную лигу «сильных», а те, кто займут места ниже, идут в первую лигу. Но 12 команд – это маловато, надо будет много играть.

Такой вариант, как 16 команд, оптимален, а восемь отправили бы в ВХЛ. Тогда бы и команды ВХЛ подтянулись, и самая лига бы почистилась. Те команды, которые из года в год занимают последние места, не набирая очков, их бы опустили ниже в следующую лигу.

Четыре лучших команды ВХЛ играют с четырьмя худшими КХЛ – переходный турнир по системе плей-офф. Тогда будет и обмен между лигами и не будет такого, что команда не набирает очков и остается в лиге.

Мне кажется, этот вариант лучше, чем оставить 12 команд. Потому что если из этих 12 команд никто не будет вылетать, будет застой», – сказал бывший главный тренер сборной России.