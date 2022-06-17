Федоров о сборной на Олимпиаде: «У России были хоккеисты, умеющие играть с шайбой так, как никто в мире. Не удалось выйти на лучший уровень»

заявил о высоком мастерстве хоккеистов на Олимпиаде-2022.

Российская команда проиграла Финляндии (1:2) в финальном матче.

– Вы поработали в штабе на Олимпиаде, и там у России был совсем нецээсковский хоккей. Согласитесь?

– Сборная всегда играет очень активно и ярко с шайбой.

Мое мнение: на Олимпиаде нам не хватило товарищеских игр.

Мы недобрали практики, не смогли раскрутить маховик нашей команды, чтобы показать тот стиль, который был у сборной России на Кубке Первого канала.

У нашей команды были игроки, умеющие играть с шайбой так, как никто в мире, но, увы, нам не удалось выйти на свой лучший уровень. По названным уже причинам, – сказал главный тренер ЦСКА.