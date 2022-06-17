Терещенко о КХЛ: «Деление на Восток и Запад уже никому не интересно. От конференций надо отказаться»

критически отнесся к идее разделить на две группы.

Ранее появилась информация о том, что ФХР предлагает разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против этого.

– Думаю, что разделение КХЛ на «сильных и слабых» – это путь в никуда. Устроили какой-то бред.

Вместо этого надо устроить в регулярном чемпионате круговую систему, где каждый будет биться с каждым. Скажем, в четыре круга. А потом – плей-офф.

– Казус ноу-хау в том, что на бедные клубы свалили самые дальние и дорогие перелеты.

– Самые бедные клубы только и будут делать, что летать – здорово придумали.

Мне наоборот кажется, что уже и деление на конференции Восток и Запад никому не интересно. От него надо отказаться. Особенно с сегодняшними реалиями.

– Но как уравнять клубы в финансовом плане?

– Поднимите пол зарплат до 500 миллионов, вот и сравняются. Вопрос в другом: где игроков брать?

Вот сейчас Батыршин, вижу, подписал с . Молодец! Но он до этого сезон пропустил, и это не единственный пример. Ну, а дальше что? Ребята из МХЛ? Они пока не готовы.

Вот о чем надо в трубы трубить, а не лигу делить!

Надо тренеров готовить, привозить квалифицированных спецов с Европы, с Америки, которые сегодня реальное образование могут дать, – сказал бывший нападающий сборной России.