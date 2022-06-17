«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Мовераром на 2 года. Второй – односторонний

продлил контракт с защитником на 2 года.

По данным CapFriendly, соглашение с 23-летним шведом имеет гибридный характер. В первый сезон оно будет двусторонним, во второй – односторонним.

В первом сезоне зарплата составит 750 тысяч долларов на уровне НХЛ и 325 тысяч в АХЛ при гарантированной сумме 350 тысяч. Во втором сезоне – 775 тысяч.

В этом сезоне НХЛ Моверар дебютировал в лиге, проведя за «Кингс» 19 матчей в регулярном чемпионате. В них он набрал 2 (0+2) очка при полезности «+3» и среднем времени на льду 16:20.

В защитник провел 30 матчей и набрал 10 (3+7) очков при полезности «+6».