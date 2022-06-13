«Ванкувер» подписал защитника Юханссона. «Миннесота» выбрала шведа в 1-м раунде драфта 4 года назад

Шведский защитник стал игроком системы .

«Кэнакс» рассказали о подписании двухлетнего контракта с 22-летним хоккеистом .

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Фрелунду» в чемпионате Швеции.

Он набрал 11 (3+8) очков при полезности «плюс 5» в 47 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 9 играх при полезности «плюс 5».

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин сообщил, что Юханссон продолжит играть за «Фрелунду» в следующем сезоне.

Защитник был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 24-м номером.